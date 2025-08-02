Океанолог Таврический объяснил появление белых акул у берегов Сахалина

Отметим, что белая акула являются одной из крупнейших и кровожадных хищных рыб на планете. В российских водах такие хищницы встречаются редко. Большинство акул обитает у берегов Калифорнии, острова Гваделупа и Мексики, а также Маврикии, Мадагаскара, Кении, Сейшельских островов. Австралии и Новой Зеландии.