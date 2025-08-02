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Океанолог Таврический объяснил появление белых акул у берегов Сахалина

Рыбаки выложили в Сеть видео, запечатлевшие, как белая акула преследует лодку с рыбаками.

Источник: Аргументы и факты

Белые акулы появлялись у берегов Сахалина и раньше, отметил в беседе с aif.ru член Русского географического общества, океанолог Анатолий Таврический, оценивая опубликованное в Сети видео.

На кадрах запечатлено, как белая акула утащила у рыбака пойманного тунца и ещё долго преследовала лодку.

«Это было и раньше. Нарушен баланс в природе», — объяснил эксперт.

Отметим, что белая акула являются одной из крупнейших и кровожадных хищных рыб на планете. В российских водах такие хищницы встречаются редко. Большинство акул обитает у берегов Калифорнии, острова Гваделупа и Мексики, а также Маврикии, Мадагаскара, Кении, Сейшельских островов. Австралии и Новой Зеландии.

Ранее стало известно о том, что в Финском заливе недалеко от Санкт-Петербурга заметили дельфинов. По словам Анатолия Таврического, это может указывать на улучшение экологической обстановки.