Океанолог Таврический объяснил появление белых акул у берегов Сахалина

Белые акулы появлялись у берегов Сахалина и раньше, отметил в беседе с aif.ru член Русского географического общества, океанолог Анатолий Таврический, оценивая опубликованное в Сети видео.
На кадрах запечатлено, как белая акула утащила у рыбака пойманного тунца и ещё долго преследовала лодку.
«Это было и раньше. Нарушен баланс в природе», — объяснил эксперт.
Отметим, что белая акула являются одной из крупнейших и кровожадных хищных рыб на планете. В российских водах такие хищницы встречаются редко. Большинство акул обитает у берегов Калифорнии, острова Гваделупа и Мексики, а также Маврикии, Мадагаскара, Кении, Сейшельских островов. Австралии и Новой Зеландии.
Ранее стало известно о том, что в Финском заливе недалеко от Санкт-Петербурга заметили дельфинов. По словам Анатолия Таврического, это может указывать на улучшение экологической обстановки.