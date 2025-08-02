Бутман: покинувшие Россию люди отрицают хорошие события в жизни России

Народный артист России и джазовый музыкант Игорь Бутман считает, что уехавшие из страны россияне теряют связь с реальностью внутри страны и игнорируют даже положительные изменения, происходящие в России.
В беседе с РИА Новости он отметил, что за этим стоит политическая мотивация и антироссийские настроения, укоренившиеся как среди украинских организаций, так и среди части эмигрировавших граждан, которые отвергают всё происходящее в стране без исключения.
По его мнению, такие люди не готовы воспринимать альтернативные точки зрения, отличные от западных нарративов, и отказываются слышать российскую позицию — в том числе в сфере культуры и искусства. Бутман также подчеркнул, что они лишают других возможности увидеть и понять ту красоту, которую они сами не создавали, но которую пытаются разрушить.
Ранее советская и российская киноактриса, депутат Государственной Думы Елена Драпеко предположила, как россияне отреагируют на возвращение артистов, которые покинули Россию после начала спецоперации.