По его мнению, такие люди не готовы воспринимать альтернативные точки зрения, отличные от западных нарративов, и отказываются слышать российскую позицию — в том числе в сфере культуры и искусства. Бутман также подчеркнул, что они лишают других возможности увидеть и понять ту красоту, которую они сами не создавали, но которую пытаются разрушить.