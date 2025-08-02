Генерал Михайлов: Украина может забросить в РФ 11-летних диверсантов

«Надо понимать, что в одиночку забросить ребенка в Россию не получится. Его нужно будет интегрировать, чтобы взрослые были с ним — отец и мать. А дальше система связи, управления существует уже давно и она налажена, поэтому в любом возрасте могут. Ребенок в 11 лет уже может осуществить диверсию с подготовленными самодельными взрывными устройствами», — сказал собеседник издания.