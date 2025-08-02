Генерал Михайлов: Украина может забросить в РФ 11-летних диверсантов

Украина может отправить в Россию 11-летних диверсантов, которых сейчас готовит для этой деятельности. Об этом корреспонденту aif.ru заявил генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.
Ранее представитель николаевского подполья заявлял, что украинские школьники на каникулах проходят военную и идеологическую подготовку под контролем националистов и иностранцев. Он отмечал, что из самых способных инструкторы готовят диверсантов для заброски в Россию.
«Надо понимать, что в одиночку забросить ребенка в Россию не получится. Его нужно будет интегрировать, чтобы взрослые были с ним — отец и мать. А дальше система связи, управления существует уже давно и она налажена, поэтому в любом возрасте могут. Ребенок в 11 лет уже может осуществить диверсию с подготовленными самодельными взрывными устройствами», — сказал собеседник издания.
До этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал, что в Сумской области школьникам предлагают подработать в летнее время, занимаясь сборкой беспилотников.