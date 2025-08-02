В Иркутске временно ограничат движение в центре города в День ВДВ

2 августа с 10:00 до 12:00 в центре Иркутска будет временно прекращено движение транспорта на нескольких участках дорог в связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню воздушно-десантных войск. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации города.
— Проезд на время прохождения колонны закроют на трех участках: улица Ленина от Сурикова до Чкалова, улица Чкалова от Ленина до бульвара Гагарина, бульвар Гагарина от Чкалова до Карла Маркса, — пояснили в администрации.
Городские власти рекомендуют водителям заранее планировать свои маршруты и использовать альтернативные пути объезда. Ожидается, что после завершения праздничных мероприятий движение транспорта будет восстановлено в полном объеме.