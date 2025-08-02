В Иркутске временно ограничат движение в центре города в День ВДВ

2 августа с 10:00 до 12:00 в центре Иркутска будет временно прекращено движение транспорта на нескольких участках дорог в связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню воздушно-десантных войск. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации города.