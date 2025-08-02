Гагин: разведчиц ВСУ берут в плен и уничтожают, как и военных мужчин

«Согласно международным конвенциям, международному военному праву, любой гражданин, у которого есть оружие в руках, который носит знаки различия стороны конфликта, является комбатантом. То есть он является частью армии противника. А если он комбатант, то он подлежит либо пленению, либо уничтожению согласно международному военному праву. И не важно, женщина это или мужчина», — сказал Гагин.