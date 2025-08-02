Гагин: разведчиц ВСУ берут в плен и уничтожают, как и военных мужчин

Женщин-военнослужащих ВСУ уничтожают или берут в плен так же, как и мужчин, в зоне боевых действий они лишь цель. Об этом aif.ru заявил военно-политический эксперт Ян Гагин.
«Согласно международным конвенциям, международному военному праву, любой гражданин, у которого есть оружие в руках, который носит знаки различия стороны конфликта, является комбатантом. То есть он является частью армии противника. А если он комбатант, то он подлежит либо пленению, либо уничтожению согласно международному военному праву. И не важно, женщина это или мужчина», — сказал Гагин.
Тем, кто жалеет женщин-военнослужащих ВСУ, он посоветовал подумать о матери какого-либо бойца, которого убила такая женщина.
Ранее Героя России, генерал-майор Сергей Липовой рассказал о ликвидации женщин-боевиков ВСУ у Красноармейска.