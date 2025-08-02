Сапер Фет: ВСУ закидывают минированные туши животных с помощью дронов в тыл

Украинские боевики минируют туши животных и подбрасывают их с помощью беспилотников в тыл уже на протяжении двух лет. Об этом aif.ru рассказал сапер с позывным Фет.
Ранее российские военные рассказали, что ВСУ прячут взрывные устройства в тушки мертвых кошек и зайцев на харьковском направлении.
«Этим занимаются уже в течение двух лет. Как появились подходящего размера дроны, чтобы можно было в тыл противнику закидывать “сюрпризы”. Минируется все, что только можно», — сказал Фет.
По его словам, минированием животных и других вещей «пострашнее» занимаются «сумасшедшие люди».