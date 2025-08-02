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Сапер Фет: ВСУ закидывают минированные туши животных с помощью дронов в тыл

ВСУ прячут взрывные устройства в тушки мертвых кошек и зайцев на харьковском направлении.

Источник: Аргументы и факты

Украинские боевики минируют туши животных и подбрасывают их с помощью беспилотников в тыл уже на протяжении двух лет. Об этом aif.ru рассказал сапер с позывным Фет.

Ранее российские военные рассказали, что ВСУ прячут взрывные устройства в тушки мертвых кошек и зайцев на харьковском направлении.

«Этим занимаются уже в течение двух лет. Как появились подходящего размера дроны, чтобы можно было в тыл противнику закидывать “сюрпризы”. Минируется все, что только можно», — сказал Фет.

По его словам, минированием животных и других вещей «пострашнее» занимаются «сумасшедшие люди».