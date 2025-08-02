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В очереди на подъездах к Крымскому мосту стоят 2,6 тысячи автомобилей

За ночь на подъездах к пунктам досмотра перед Крымским мостом скопились 2,6 тыс.

За ночь на подъездах к пунктам досмотра перед Крымским мостом скопились 2,6 тыс. автомобилей. Об этом сообщил телеграм-канал «Крымский мост: оперативная информация».

Там уточнили, что в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани (Краснодарский край) стоят 1,5 тыс. машин. Время ожидания составляет примерно четыре часа.

В очереди на досмотр со стороны крымской Керчи находятся 1,1 тыс. транспортных средств. В этом случае время ожидания составляет более трех часов.

Напомним, ранее сообщалось о перекрытии движения транспорта по Крымскому мосту. Переправа оставалась закрытой более пяти часов.