В очереди на подъездах к Крымскому мосту стоят 2,6 тысячи автомобилей

За ночь на подъездах к пунктам досмотра перед Крымским мостом скопились 2,6 тыс. автомобилей. Об этом сообщил телеграм-канал «Крымский мост: оперативная информация».
Там уточнили, что в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани (Краснодарский край) стоят 1,5 тыс. машин. Время ожидания составляет примерно четыре часа.
В очереди на досмотр со стороны крымской Керчи находятся 1,1 тыс. транспортных средств. В этом случае время ожидания составляет более трех часов.
Напомним, ранее сообщалось о перекрытии движения транспорта по Крымскому мосту. Переправа оставалась закрытой более пяти часов.