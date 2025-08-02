На Южном Урале живут 29 тысяч человек с гепатитом

Как отмечает главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ в УрФО Ольга Сагалова, чем раньше выявлен гепатит С, тем выше шансы предотвратить его развитие. Современная противовирусная терапия эффективна более чем в 95% случаев, независимо от стадии заболевания.