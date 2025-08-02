На Южном Урале живут 29 тысяч человек с гепатитом

Гепатит С часто протекает бессимптомно в течение многих лет, что затрудняет его своевременное выявление. Однако вирус оказывает разрушительное воздействие на организм. Благодаря скрининговым обследованиям уровень выявляемости заболевания повысился.
Гепатит С — одно из немногих хронических заболеваний, которое можно полностью вылечить. Современные препараты эффективно уничтожают вирус, но успех терапии зависит от стадии болезни. На поздних этапах, например, при циррозе печени, полное восстановление органа невозможно, однако можно замедлить прогрессирование болезни.
Как отмечает главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ в УрФО Ольга Сагалова, чем раньше выявлен гепатит С, тем выше шансы предотвратить его развитие. Современная противовирусная терапия эффективна более чем в 95% случаев, независимо от стадии заболевания.
Сейчас взрослые жители Челябинской области могут бесплатно пройти обследование на гепатит С в рамках диспансеризации. Тест на антитела к вирусу проводится раз в 10 лет. Уже отмечается рост числа выявленных случаев.
В Челябинской области лечение хронических вирусных гепатитов проводится по пяти программам, включая региональные и федеральные программы софинансирования, а также в рамках ОМС.
Как сообщил заведующий Областным гепатологическим центром Александр Колесников, в 2025 году финансирование терапии гепатита С в системе ОМС увеличено в 2,5 раза.