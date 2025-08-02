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Биолог Китаев предупредил россиян об опасности прикладывания к уху ракушек

В раковине, даже с виду пустой, может внутри находиться какое-то животное, отметил ученый.

Источник: Аргументы и факты

Кандидат биологических наук Константин Китаев предупредил россиян об опасности прикладывания к уху ракушек, найденных при отдыхе на побережье.

Об этом он сказал aif.ru, комментируя вероятность появления на побережье России «огненных червей» Amphinome rostrata, которых выбросило на берег Мексиканского залива в США.

«В раковине, даже с виду пустой, может внутри находиться какое-то животное, которое, защищаясь, способно нанести увечье человеку: выпустить струйку яда, ухватить за пальцы или за ухо», — сказал Китаев.

В раковине, к примеру, может находиться тот же краб.

«Крабы, конечно, не ядовитые, но, если хватает за палец, это довольно больно, и ничего хорошего в этом нет», — подытожил Китаев.