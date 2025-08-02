Биолог Китаев предупредил россиян об опасности прикладывания к уху ракушек

Кандидат биологических наук Константин Китаев предупредил россиян об опасности прикладывания к уху ракушек, найденных при отдыхе на побережье.
Об этом он сказал aif.ru, комментируя вероятность появления на побережье России «огненных червей» Amphinome rostrata, которых выбросило на берег Мексиканского залива в США.
«В раковине, даже с виду пустой, может внутри находиться какое-то животное, которое, защищаясь, способно нанести увечье человеку: выпустить струйку яда, ухватить за пальцы или за ухо», — сказал Китаев.
В раковине, к примеру, может находиться тот же краб.
«Крабы, конечно, не ядовитые, но, если хватает за палец, это довольно больно, и ничего хорошего в этом нет», — подытожил Китаев.