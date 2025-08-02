На пяти вулканах Камчатки возможны пепловые выбросы

Кроме того, в районе Северо-Курильска зафиксировано землетрясение магнитудой 6,2. Как сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова, также в ночь на 2 августа в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,2. Эпицентр находился в 208 километрах восточнее Северо-Курильска, в районе острова Парамушир, на глубине около 29 километров. По её словам, сейсмическую активность с силой до 4 баллов могли ощутить жители Парамушира.