На пяти вулканах Камчатки возможны пепловые выбросы

На Камчатке сохраняется высокая вулканическая активность — по информации регионального управления МЧС, на вулканах Ключевской, Шивелуч, Карымский, Безымянный и Камбальный возможны пепловые выбросы на высоту от 6 до 10 километров.
На Ключевском зафиксировано усиление вершинного извержения с проявлением стромболианской активности, выбросами пепла и лавовыми потоками. Ожидается, что высота пепловых облаков может достигать 10 километров.
На Шивелуче продолжается экструзивно-эксплозивная фаза, при которой возможны выбросы до 8 километров. Активность также наблюдается на Карымском, Безымянном и Камбальном вулканах, где прогнозируется пеплообразование на аналогичной высоте.
Кроме того, в районе Северо-Курильска зафиксировано землетрясение магнитудой 6,2. Как сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова, также в ночь на 2 августа в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,2. Эпицентр находился в 208 километрах восточнее Северо-Курильска, в районе острова Парамушир, на глубине около 29 километров. По её словам, сейсмическую активность с силой до 4 баллов могли ощутить жители Парамушира.
Ранее на территории Камчатки в течение суток было зарегистрировано 146 афтершоков с магнитудой от 3,2 до 6,2,