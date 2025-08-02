Адвокат Ольшанский рассказал, что делать, если вам в наследство достался кредит

В наследство можно получить не только деньги или недвижимость, но и… долги. Что делать, если вам в наследство достался кредит, рассказал «Вечерней Москве» почетный адвокат России Леонид Ольшанский.
В редакцию «ВМ» с вопросом обратился читатель — Николай, ЮЗАО:
— Мой дедушка взял кредит в банке, но спустя короткий срок скончался. Нам в наследство достались квартира, дача, гараж и машина. Вскоре позвонили коллекторы и потребовали всю сумму долга. Разве так можно?
По словам Ольшанского, так нельзя, и об этом многократно говорил Верховный суд Российской Федерации.
— Прежде всего нужно посмотреть так называемый кредитный договор, который любой человек, в том числе и ваш дедушка, заключает с банком. Как правило, в нем нет строчки о том, что банк вправе передать исследования взыскания долгов через коллекторскую фирму. В этом случае они вообще ничего не смогут сделать, но если такие строчки есть, то взыскивать можно только после вступления в наследство, а для этого законами Российской Федерации установлен срок не в десять суток и не в месяц, а в шесть месяцев. Наследников до этого момента тревожить нельзя, — подчеркнул юрист.
«Ждала, что муж погибнет на СВО»: когда брак с военным могут признать фиктивным.
Законодательством нашей страны нельзя начислять неустойку, штрафы и пени за так называемые долги покойного до тех пор, пока его родственники оформляют наследство. Этот запрет будет действовать до уже указанного нами шестимесячного срока.
Также Госдума приняла закон, который обязывает нотариусов предупреждать наследников о долгах, оставленных покойным. Нотариус должен будет направлять запрос в так называемый каталог кредитных историй.
Один из важнейших вопросов — соотношение размера долгов и наследства. Ну, например, долгов на миллион рублей, а наследства на 100 тысяч, тогда ничего не получится у коллекторов — суд присудит им 100 тысяч рублей. И наоборот, долгов на 100 тысяч рублей, а наследства на миллион, тогда возьмут все.
Ранее Ольшанский рассказал «ВМ», когда человека могут выписать из квартиры по соцнайму.