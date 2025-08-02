Адвокат Ольшанский рассказал, что делать, если вам в наследство достался кредит

— Прежде всего нужно посмотреть так называемый кредитный договор, который любой человек, в том числе и ваш дедушка, заключает с банком. Как правило, в нем нет строчки о том, что банк вправе передать исследования взыскания долгов через коллекторскую фирму. В этом случае они вообще ничего не смогут сделать, но если такие строчки есть, то взыскивать можно только после вступления в наследство, а для этого законами Российской Федерации установлен срок не в десять суток и не в месяц, а в шесть месяцев. Наследников до этого момента тревожить нельзя, — подчеркнул юрист.