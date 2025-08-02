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В Омской области чиновникам поручили перейти на отечественный мессенджер Max

Информацию подтвердили в правительстве Омской области.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Омской области Виталий Хоценко распорядился сделать российский мессенджер Max основным средством для рабочей переписки между государственными служащими региона. Об этом сообщила пресс-секретарь главы региона Мина Ахвердиева.

«По поручению губернатора Омской области Виталия Хоценко отечественный мессенджер Max становится приоритетным для рабочей коммуникации государственных служащих», — заявила ТАСС Мина Ахвердиева.

При этом она уточнила, что жесткой даты перехода на новую платформу пока не установлено.

Max — это российская цифровая платформа, предлагающая широкий набор коммуникационных инструментов: аудио- и видеозвонки, текстовые чаты, голосовые сообщения, отправку больших файлов, а также денежные переводы. Платформа также включает уникальные бизнес-сервисы в формате мини-приложений и чат-ботов, которые помогают пользователям решать повседневные задачи.