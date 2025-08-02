В Омской области чиновникам поручили перейти на отечественный мессенджер Max

Губернатор Омской области Виталий Хоценко распорядился сделать российский мессенджер Max основным средством для рабочей переписки между государственными служащими региона. Об этом сообщила пресс-секретарь главы региона Мина Ахвердиева.
«По поручению губернатора Омской области Виталия Хоценко отечественный мессенджер Max становится приоритетным для рабочей коммуникации государственных служащих», — заявила ТАСС Мина Ахвердиева.
При этом она уточнила, что жесткой даты перехода на новую платформу пока не установлено.
Max — это российская цифровая платформа, предлагающая широкий набор коммуникационных инструментов: аудио- и видеозвонки, текстовые чаты, голосовые сообщения, отправку больших файлов, а также денежные переводы. Платформа также включает уникальные бизнес-сервисы в формате мини-приложений и чат-ботов, которые помогают пользователям решать повседневные задачи.