В Омской области чиновникам поручили перейти на отечественный мессенджер Max

Max — это российская цифровая платформа, предлагающая широкий набор коммуникационных инструментов: аудио- и видеозвонки, текстовые чаты, голосовые сообщения, отправку больших файлов, а также денежные переводы. Платформа также включает уникальные бизнес-сервисы в формате мини-приложений и чат-ботов, которые помогают пользователям решать повседневные задачи.