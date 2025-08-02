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Рейсы из Владивостока в Москву задержали из-за грозы в столице

Более 600 пассажиров ожидают вылета из Владивостока.

Источник: Комсомольская правда

Вчера вечером в Москве начался ливень с грозой. В связи с этим задержали три рейса из Владивостока в столицу, передает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на «РИА Новости».

Помимо московских, задерживаются рейсы в Новосибирск. Как сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре, в международном аэропорту Владивостока больше 600 пассажиров ожидает вылета в Москву рейсом авиакомпании «Россия» и в Новосибирск рейсом авиакомпании «Сибирь». Некоторые ждут до четырех часов.

Соблюдение прав пассажиров задержанных рейсов проконтролирует транспортная прокуратура.

Недавно «КП» писала о том, что из-за сильных дождей от транспортного сообщения оказались отрезанными населенные пункты в Пограничном округе.