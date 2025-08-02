Рейсы из Владивостока в Москву задержали из-за грозы в столице

Вчера вечером в Москве начался ливень с грозой. В связи с этим задержали три рейса из Владивостока в столицу, передает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на «РИА Новости».
Помимо московских, задерживаются рейсы в Новосибирск. Как сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре, в международном аэропорту Владивостока больше 600 пассажиров ожидает вылета в Москву рейсом авиакомпании «Россия» и в Новосибирск рейсом авиакомпании «Сибирь». Некоторые ждут до четырех часов.
Соблюдение прав пассажиров задержанных рейсов проконтролирует транспортная прокуратура.
Недавно «КП» писала о том, что из-за сильных дождей от транспортного сообщения оказались отрезанными населенные пункты в Пограничном округе.