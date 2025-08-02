Проезда по Крымскому мосту ожидают более 2,5 тысячи автомобилей

В очередях на проезд по Крымскому мосту с обеих сторон стоят более 2,5 тысячи автомобилей. Об этом по данным на 06:00 по московскому времени сообщается в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация».
«В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1 500 транспортных средств. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 1 100 транспортных средств», — написано в посте.
Сообщается, что время ожидания досмотра и проезда составляет более четырех и трех часов со стороны Тамани и Керчи соответственно.
Как KP.RU писал ранее, с 23:50 пятницы, 1 августа, по 05:04 субботы по московскому времени, 2 августа, движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту было перекрыто.