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Смерть женщины с 26 телефонами шикировала полицию

Молодая женщина погибла в Бразилии при обстоятельствах, шокировавших следствие, сообщает Mirror со ссылкой на правоохранительные органы.

Молодая женщина погибла в Бразилии при обстоятельствах, шокировавших следствие, сообщает Mirror со ссылкой на правоохранительные органы.

«Бразильские следователи испытали потрясение, обнаружив тело 20-летней женщины с 26 айфонами, прикрепленными к телу. Она умерла 29 июля после резкого ухудшения самочувствия в автобусе», — говорится в публикации.

По предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ. Следствие рассматривает версию, что женщина участвовала в операции контрабандистов, однако способ транспортировки груза и смерть от патологии, нетипичной для молодого возраста, вызвали множество вопросов.

Расследование продолжается. Местные власти заявили о проведении дополнительных исследований для точного установления причины смерти. Полиция работает над поиском и блокированием возможного канала контрабанды.