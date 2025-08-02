Смерть женщины с 26 телефонами шикировала полицию

Молодая женщина погибла в Бразилии при обстоятельствах, шокировавших следствие, сообщает Mirror со ссылкой на правоохранительные органы.
«Бразильские следователи испытали потрясение, обнаружив тело 20-летней женщины с 26 айфонами, прикрепленными к телу. Она умерла 29 июля после резкого ухудшения самочувствия в автобусе», — говорится в публикации.
По предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ. Следствие рассматривает версию, что женщина участвовала в операции контрабандистов, однако способ транспортировки груза и смерть от патологии, нетипичной для молодого возраста, вызвали множество вопросов.
Расследование продолжается. Местные власти заявили о проведении дополнительных исследований для точного установления причины смерти. Полиция работает над поиском и блокированием возможного канала контрабанды.