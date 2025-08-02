Шесть российских регионов остались без мобильного интернета: география ограничений

Интернет ограничен в шести российских регионах.
В связи с угрозами атак БПЛА в ряде российских регионов введены временные ограничения на работу мобильного интернета. Актуальная информация по каждому субъекту — в материале URA.RU.
Самарская область.
После атаки беспилотников на промышленное предприятие в Новокуйбышевске власти региона ввели временные ограничения работы мобильного интернета. Также действуют ограничения на прием и отправку воздушных судов в аэропорту «Курумоч». Местные жители могут столкнуться с ухудшением качества связи. Власти призывают граждан сохранять спокойствие и в случае необходимости звонить по номеру экстренных служб 112.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВ аэропорте Грозного ввели ограничения в третий раз за день.
Дагестан.
На территории Дагестана зафиксирована угроза атаки беспилотников. В связи с этим возможны перебои в работе мобильного интернета. Региональные власти рекомендуют жителям по возможности оставаться дома, укрываться в помещениях без окон и избегать нахождения рядом с оконными проемами.
Северная Осетия.
В Северной Осетии действует режим «Беспилотная опасность», введенный в связи с угрозой атак БПЛА. Жители региона могут столкнуться с замедлением работы мобильного интернета и ухудшением качества связи. Местные власти призывают граждан сохранять спокойствие, не поддаваться на провокации и ознакомиться с правилами поведения в чрезвычайных ситуациях на официальном сайте республики.
Пензенская область.
В Пензенской области введен режим «Беспилотная опасность», сопровождающийся временными ограничениями работы мобильного интернета. Власти региона предупреждают жителей о возможных проблемах со связью и рекомендуют в случае экстренных ситуаций обращаться по единому номеру 112.
Краснодарский край.
В Краснодарском крае объявлена ракетная опасность. Жители региона, особенно в Сочи, сообщают о существенных сбоях в работе мобильного интернета. Власти призывают граждан соблюдать бдительность.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕРакетную опасность объявили в Ростовской области.
В Новороссийске зафиксированы существенные перебои в работе мобильной связи и интернета. Местные жители сообщают о проблемах с доступом в сеть. Власти пока не дают официальных комментариев о причинах и сроках восстановления связи.
Ставропольский край.
На территории Ставропольского края объявлена «Беспилотная опасность». В связи с этим возможны ограничения работы мобильного интернета. Региональные власти рекомендуют гражданам укрываться в помещениях.