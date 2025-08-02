Главу тверской пивоварни «Афанасий» с коллегой и сыном нашли живыми на Камчатке

Пропажа группы вызвала беспокойство среди сотрудников компании и близких, которые не получали от них известий. После продолжительных поисков, которые оказались успешными, глава холдинга и его коллеги смогли подтвердить, что живы и находятся в безопасности в бухте Русской. Ожидается, что вскоре они вернутся к нормальной жизни и работе. Их отсутствие не повлияет на деятельность пивоварни.
Напомним, 30 июля на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,7, которое стало самым сильным в регионе с 1952 года. Сейчас специальная комиссия оценивает последствия землетрясения и цунами на северных Курилах.