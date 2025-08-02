МВД рассказало о способах мошенничества с «Госуслугами»

Мошенники способны использовать аккаунт «Госуслуг» жертвы для оформления налогового вычета на собственный счёт, следует из материалов МВД, доступных РИА Новости.
Так, злоумышленники могут получить доступ к учётной записи налогоплательщика и подать заявление на вычет, указав для перечисления средств реквизиты своего счёта, сообщают в МВД.
Более того, получив доступ к учётной записи «Госуслуг», преступники получают возможность просмотра паспортных данных, СНИЛС, кредитной истории и сведений о недвижимости. Располагая такой информацией, они могут совершать звонки под видом сотрудников различных организаций с целью вымогательства денег.
В ведомстве подчеркнули, что в текущей схеме мошенники редко звонят первыми — вместо этого они провоцируют жертву на обратный контакт через тревожные сообщения о мнимом взломе аккаунта «Госуслуг». «Госуслуги» никогда не рассылают подобные уведомления через SMS и мессенджеры, отмечают в МВД.
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