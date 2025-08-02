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МВД рассказало о способах мошенничества с «Госуслугами»

Мошенники способны использовать аккаунт «Госуслуг» жертвы для оформления налогового вычета на собственный счёт, следует из материалов МВД, доступных РИА Новости.

Мошенники способны использовать аккаунт «Госуслуг» жертвы для оформления налогового вычета на собственный счёт, следует из материалов МВД, доступных РИА Новости.

Так, злоумышленники могут получить доступ к учётной записи налогоплательщика и подать заявление на вычет, указав для перечисления средств реквизиты своего счёта, сообщают в МВД.

Более того, получив доступ к учётной записи «Госуслуг», преступники получают возможность просмотра паспортных данных, СНИЛС, кредитной истории и сведений о недвижимости. Располагая такой информацией, они могут совершать звонки под видом сотрудников различных организаций с целью вымогательства денег.

В ведомстве подчеркнули, что в текущей схеме мошенники редко звонят первыми — вместо этого они провоцируют жертву на обратный контакт через тревожные сообщения о мнимом взломе аккаунта «Госуслуг». «Госуслуги» никогда не рассылают подобные уведомления через SMS и мессенджеры, отмечают в МВД.

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