МВД рассказало о способах мошенничества с «Госуслугами»

В ведомстве подчеркнули, что в текущей схеме мошенники редко звонят первыми — вместо этого они провоцируют жертву на обратный контакт через тревожные сообщения о мнимом взломе аккаунта «Госуслуг». «Госуслуги» никогда не рассылают подобные уведомления через SMS и мессенджеры, отмечают в МВД.