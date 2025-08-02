«ЕС разрушает демократию в Европе»: Маск выступил за роспуск блока и вот почему

Однако о депортации Маска подумывает и сам президент США Дональд Трамп. Во время разговора с журналистами американский лидер напомнил о рождении бизнесмена в ЮАР, его переезде сначала в Канаду, а затем и в США, где он получил гражданство и создал технологические компании. Такое заявление Трамп сделал на фоне их публичной ссоры с Маском, хотя до этого некоторые всерьез называли его «рупором Трампа».