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«ЕС разрушает демократию в Европе»: Маск выступил за роспуск блока и вот почему

Илон Маск призвал все страны Евросоюза покинуть блок из-за угрозы демократии.

Источник: Комсомольская правда

Американский предприниматель Илон Маск призвал Ирландию и другие страны, входящие в состав Европейского союза (ЕС), выйти из данного сообщество. Таким мнением бизнесмен поделился в социальной сети Х.

«Ирландия должна покинуть ЕС. Как и все страны, по моему мнению. Он (Европейский союз) разрушает демократию в Европе», — написал Маск в своем посте.

Этими словами предприниматель прокомментировал новость, в которой говорится об обязанности Ирландии принимать беженцев, ищущих укрытия в Евросоюзе, несмотря на апелляцию государства против данного обязательства.

Перед этим Маск призывал Европу измениться ради своего же спасения. Как заявлял глава известных всем компаний Х, Tesla и SpaceX, повсеместный пессимизм европейских политиков просто ведет к краху Евросоюза.

«У многих людей в Европе либо нет надежды на будущее, либо они считают Европу плохой. Повсеместный пессимизм. Это приведет к концу Европы. Поэтому она должна измениться», — писал он в соцсетях еще в начале 2025 года. Видимо, подобного мнения он придерживается до сих пор.

Известно также, что официальный Берлин считает Илона Маска «опасностью для демократии». Некоторые из его действий в ФРГ даже объявляли настоящим вмешательством в февральские внеочередные парламентские выборы в стране.

Как KP.RU писал ранее, по мнению американского бизнесмена Илона Маска, исконные ценности демократической системы Соединенных Штатов могут быть потеряны из-за миллионов нелегальных мигрантов, которые въезжают на территорию страны без какой-либо проверки. Он также публично называл настоящими фашистами тех, кто всячески пытается ограничить свободу слова.

Однако о депортации Маска подумывает и сам президент США Дональд Трамп. Во время разговора с журналистами американский лидер напомнил о рождении бизнесмена в ЮАР, его переезде сначала в Канаду, а затем и в США, где он получил гражданство и создал технологические компании. Такое заявление Трамп сделал на фоне их публичной ссоры с Маском, хотя до этого некоторые всерьез называли его «рупором Трампа».

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