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В Башкирии прогнозируется 30-градусная жара

Августовская жара накроет Башкирию.

Сейчас в Ричмонде: +20° 4 м/с 94% 763 мм рт. ст. +23°
Источник: Комсомольская правда

Озвучен прогноз погоды на первые выходные августа. По словам синоптиков Башгидрометцентра, жителей республики ждут жаркие дни.

Так, сегодня, 2 августа, будет сухая и ветреная погода. Днем воздух прогреется до +25…+30°.

На следующий день возможны кратковременные дожди в отдельных районах Башкирии. Ветер сменит направление на северо-восточное и восточное. Температурный режим останется прежним: ночью +11…+16°, днем до +30°.

В понедельник, 4 августа, осадков не предвидится. Ветер сохранит северо-восточное и восточное направление. Ночные и дневные температуры будут колебаться в тех же пределах, что и предыдущие дни.