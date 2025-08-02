В Башкирии прогнозируется 30-градусная жара

Озвучен прогноз погоды на первые выходные августа. По словам синоптиков Башгидрометцентра, жителей республики ждут жаркие дни.
Так, сегодня, 2 августа, будет сухая и ветреная погода. Днем воздух прогреется до +25…+30°.
На следующий день возможны кратковременные дожди в отдельных районах Башкирии. Ветер сменит направление на северо-восточное и восточное. Температурный режим останется прежним: ночью +11…+16°, днем до +30°.
В понедельник, 4 августа, осадков не предвидится. Ветер сохранит северо-восточное и восточное направление. Ночные и дневные температуры будут колебаться в тех же пределах, что и предыдущие дни.