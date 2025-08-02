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Житель Перми осужден за мошенничество

Суд вынес приговор пермяку, признанному виновным в мошенничестве в крупном размере, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.

Суд вынес приговор пермяку, признанному виновным в мошенничестве в крупном размере, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.

Следствие и суд установили, что в октябре прошлого года фигурант получил от гражданина 700 тыс. руб. для дальнейшей передачи должностным лицам ГУФСИН по Пермскому краю в качестве взятки за незаконное освобождение осужденного из исправительного учреждения. При этом злоумышленник ввел гражданина в заблуждение и взятку передавать не собирался.

Действия пермяка в ходе оперативно-розыскных мероприятий пресекли сотрудники ГУФСИН по Пермскому краю, мужчину задержали с поличным.

Суд приговорил виновного к 4 годам в колонии строгого режима и штрафу.