Житель Перми осужден за мошенничество

Следствие и суд установили, что в октябре прошлого года фигурант получил от гражданина 700 тыс. руб. для дальнейшей передачи должностным лицам ГУФСИН по Пермскому краю в качестве взятки за незаконное освобождение осужденного из исправительного учреждения. При этом злоумышленник ввел гражданина в заблуждение и взятку передавать не собирался.