Житель Перми осужден за мошенничество

Суд вынес приговор пермяку, признанному виновным в мошенничестве в крупном размере, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.
Следствие и суд установили, что в октябре прошлого года фигурант получил от гражданина 700 тыс. руб. для дальнейшей передачи должностным лицам ГУФСИН по Пермскому краю в качестве взятки за незаконное освобождение осужденного из исправительного учреждения. При этом злоумышленник ввел гражданина в заблуждение и взятку передавать не собирался.
Действия пермяка в ходе оперативно-розыскных мероприятий пресекли сотрудники ГУФСИН по Пермскому краю, мужчину задержали с поличным.
Суд приговорил виновного к 4 годам в колонии строгого режима и штрафу.