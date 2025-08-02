Бариста назвала Life.ru главные ошибки, превращающие домашний кофе в отвратительный

«Холодильник — не лучшее место для кофе. Воздух и прямые солнечные лучи негативно влияют на качество кофе, поэтому храните его в закрытой упаковке, которую можно поместить в банку для хранения. Если хотите получить идеальный напиток, придерживайтесь пропорции: 6−8 грамм молотого кофе на 100 мл воды. Более того, ошибочно использовать “универсальный” помол для всего. Для разных методов заваривания требуются разные помолы. Грубый помол используется в долгих методах заваривания — например, для френч-пресса. Средний напоминает крупицы сахара. Его можно брать для менее длительного заваривания — например, в воронке (пуровере). Кроме того, он подойдёт для капельной кофеварки. А мелкий помол подойдёт для эспрессо. Его стоит использовать в кофемашинах и рожковых кофеварках. Есть ещё сверхтонкий помол! Если любите кофе, сваренный в турке, используйте последний», — поделилась секретами эксперт.