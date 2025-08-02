В Тверской области при раскопках нашли более 100 исторических артефактов

Ржев является городом-крепостью, его первое упоминание в летописи датируется 1216 годом. Рядом с городской крепостью в пойме реки Холынки, которая протянулась на несколько километров в длину и несколько сотен метров в ширину, располагались пастбища и огороды. «Археологические работы на этом месте ранее не проводились, и мы могли только теоретически предполагать, какие здесь могут быть выявлены находки. Мы понимали, что если городище существует с XIII века, то, наверное, материал этого времени. Это предположение подтвердилось очень яркими находками», — продолжает эксперт.