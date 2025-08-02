Пенсии неработающих пенсионеров поднимут до 15 тысяч рублей в 2025 году

Неработающие пенсионеры в России будут получать не менее 15 тысяч рублей в 2025 году благодаря федеральной социальной доплате. Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин.
Он пояснил, что государство поддерживает всех пожилых граждан, даже тех, кто никогда не работал. В этом случае выплачивается социальная пенсия в размере 8824 рубля, а также доплата до прожиточного минимума. Доплата может быть региональной или федеральной, в зависимости от того, какой из прожиточных минимумов выше.
Федеральный прожиточный минимум для пенсионеров в 2025 году составит 15 250 рублей. Таким образом, все неработающие пенсионеры будут получать не менее этой суммы.
Для оформления федеральной выплаты жителям регионов необходимо воспользоваться сайтом «Госуслуги». Москвичам и жителям Московской области следует обращаться в региональные онлайн-сервисы, Социальный фонд или МФЦ «Мои документы». Государство будет ежемесячно выплачивать пенсионерам разницу между их пенсией и прожиточным минимумом, передает РИА Новости.
Дополнительные индивидуальные пенсионные коэффициенты, которые позволят увеличить пенсию, смогут получить некоторые категории граждан. Кого затронет мера, рассказал доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин.