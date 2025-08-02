Пенсии неработающих пенсионеров поднимут до 15 тысяч рублей в 2025 году

Он пояснил, что государство поддерживает всех пожилых граждан, даже тех, кто никогда не работал. В этом случае выплачивается социальная пенсия в размере 8824 рубля, а также доплата до прожиточного минимума. Доплата может быть региональной или федеральной, в зависимости от того, какой из прожиточных минимумов выше.