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В Тайшете «остановили» перевозку 36 телят без документов

Нарушителя обязали вернуть телят в пункт отправки.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Тайшете Иркутской области была остановлена перевозка 36 телят из республики Бурятия в Новосибирскую область без необходимых ветеринарных сопроводительных документов. Как сообщили КП-Иркутск в управлении Россельхознадзора региона, нарушителю выдано предписание о возврате животных в пункт отправки. В настоящее время устанавливается владелец незаконно транспортируемого скота.

— По факту незаконной перевозки сельскохозяйственных животных без ВСД проводится проверка, устанавливаются собственник телят и обстоятельства нарушения, — пояснили в ведомстве.

Отсутствие ветеринарных документов при перевозке сельскохозяйственных животных создает серьезные риски для эпизоотического благополучия регионов.