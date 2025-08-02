В Тайшете «остановили» перевозку 36 телят без документов

В Тайшете Иркутской области была остановлена перевозка 36 телят из республики Бурятия в Новосибирскую область без необходимых ветеринарных сопроводительных документов. Как сообщили КП-Иркутск в управлении Россельхознадзора региона, нарушителю выдано предписание о возврате животных в пункт отправки. В настоящее время устанавливается владелец незаконно транспортируемого скота.