В Перми встретили мощи святителя Николая Чудотворца

В Пермский край доставили ковчег с мощами святителя Николая Чудотворца. Поклониться святыне и помолиться великому угоднику Божию могут все желающие. Доступ к ковчегу открыт с утра до позднего вечера.
Ковчег с мощами прибыл в Пермь из Санкт-Петербургского Новодевичьего женского монастыря 31 июля. Православную святыню встретил митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий. На следующий день, 1 августа, в Свято-Троицком кафедральном соборе Перми на ул. Монастырской, 95 у ковчега совершили торжественное богослужение.
В Пермской митрополии напомнили, мощи святителя Николая Чудотворца пробудут в пределах епархии девять дней: с 1 по 7 августа — в Свято-Троицком кафедральном соборе, затем — в Крестовоздвиженском соборе Белогорского Свято-Николаевского мужского монастыря.