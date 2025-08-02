В Перми встретили мощи святителя Николая Чудотворца

Ковчег с мощами прибыл в Пермь из Санкт-Петербургского Новодевичьего женского монастыря 31 июля. Православную святыню встретил митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий. На следующий день, 1 августа, в Свято-Троицком кафедральном соборе Перми на ул. Монастырской, 95 у ковчега совершили торжественное богослужение.