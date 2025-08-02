Биолог Китаев рассказал про новый вид появившихся гигантских насекомых

«В Австралии, как известно, очень много специфических животных, в том числе разных крупных тараканов, жуков и так далее. Но эти насекомые в основном никакой опасности для человека не представляют. Большей частью они травоядные. Да, выглядят немножко пугающе, но не более того. Таких насекомых можно даже руками трогать, но они обычно прячутся от человека», — отметил Китаев.