Биолог Китаев рассказал про новый вид появившихся гигантских насекомых

Кандидат биологических наук Константин Китаев рассказал aif.ru о новом гигантском виде насекомого, обнаруженного в Австралии.
Речь идет о палочнике Acrophylla alta, которого ученые нашли на плоскогорьях Атертона на севере Квинсленда, он оказался самым тяжелым из всех видов насекомых, обитающих на континенте.
«В Австралии, как известно, очень много специфических животных, в том числе разных крупных тараканов, жуков и так далее. Но эти насекомые в основном никакой опасности для человека не представляют. Большей частью они травоядные. Да, выглядят немножко пугающе, но не более того. Таких насекомых можно даже руками трогать, но они обычно прячутся от человека», — отметил Китаев.
Биолог отметил, что обнаруженное насекомое действительно гигантских размеров. Сообщалось, что вес палочника сравним с мячом для гольфа (около 45 граммов), его длина — 40 сантиметров.
«Таких гигантских размеров, конечно, редкость большая. В России нет таких больших насекомых, потому что климат для них слишком холодный. Подобные могут встречаться в той же Австралии, на севере, в Африке», — отметил биолог.
Китаев также констатировал: больших насекомых в природе очень мало.
«Большому насекомому сложно выживать: им тяжело дышать, тяжело летать, тяжело найти достаточное количество пищи, тяжело спрятаться от хищников», — пояснил биолог.
Поэтому, чтобы насекомое выросло до таких гигантских размеров, должен был сложиться целый ряд факторов.
«В первую очередь, это, конечно же, климат: не сильно жаркий, не сухой и не холодный, кормовая база в достаточном количестве — палочники питаются растениями, ну и, понятно, отсутствие хищников, в рацион которых входят насекомые», — подытожил Китаев.
Как сообщалось, по словам ученого из Университета Джеймса Кука, профессора Ангуса Эммотта, ему с соавтором исследования пришлось проделать долгий путь и забраться очень высоко, чтобы найти Acrophylla alta.
Эксперты считают, что именно труднодоступная среда обитания стала причиной того, что данный вид палочника до сих пор не был обнаружен.