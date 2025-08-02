Telegraph: Трамп сделал шаг на первую ступень лестницы ядерной эскалации в мире

Американский лидер Дональд Трамп сделал мир на шаг ближе к ядерной эскалации — причиной стало его решение о переброске атомных подводных лодок. Такое мнение выразили в британском издании The Daily Telegraph.
В материале отметили, что за всю историю ни один президент США не отправлял атомные вооружения к российским водам. Такого не случалось даже во времена холодной войны.
По мнению экспертов, глава США тем самым поднялся на «первую ступень ядерной войны».
— Это не новый Карибский кризис. Однако это не означает, что действия президента США не несут в себе риск, — уточнили в публикации.
Кроме того, британские аналитики назвали действия Трампа эпохальными. Теперь весь мир осознает ситуацию с «балансированием на грани ядерной войны».
Такое решение может привести к незамедлительному ответу со стороны российского лидера Владимира Путина и дальнейшего обострения ситуации.
Ранее Трамп отдал приказ разместить две атомные подводные лодки из-за конфликта с заместителем председателя Совета безопасности России Дмитрием Медведевым.