В Госдуме нашли способ освободить россиян от кредитов и долгов

Он привел данные ВЦИОМ. По его словам, 15% россиян готовы обратиться к нелегальным кредиторам, если ставка у них будет на 7% ниже, чем в банке. И около 6% граждан готовы обратиться к ним же, даже если ставка будет ниже всего на 1%.