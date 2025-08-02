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В Госдуме нашли способ освободить россиян от кредитов и долгов

В Госдуме поступило предложение о создании специализированного государственного банка, в котором будет осуществляться розничное кредитование по ставкам в 2 — 3%. Об этом заявил депутат Сергей Миронов.

Другого выхода нет, заявил Сергей Миронов.

В Госдуме поступило предложение о создании специализированного государственного банка, в котором будет осуществляться розничное кредитование по ставкам в 2 — 3%. Об этом заявил депутат Сергей Миронов.

«Надо радикально менять политику в области розничного кредитования: создать специализированный госбанк, где можно рефинансировать на льготных условиях имеющиеся долги и получать займы по минимальным (2−3%) ставкам», — заявил Миронов. Его слова приводит ТАСС. Также он добавил, что другого выхода нет.

Он привел данные ВЦИОМ. По его словам, 15% россиян готовы обратиться к нелегальным кредиторам, если ставка у них будет на 7% ниже, чем в банке. И около 6% граждан готовы обратиться к ним же, даже если ставка будет ниже всего на 1%.