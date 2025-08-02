Стало известно о новых приемах цифровых мошенников

Мошенники просят жертву запустить установленное приложение, поднести карту к смартфону и ввести банковский СМС-код под предлогом «авторизации в приложении регулятора для спасения средств», уточнили в ведомстве. Это позволяет выводить деньги через NFC-банкоматы с помощью телефона. В регуляторе подчеркнули, что российские банки никогда не запрашивают установку ПО и не требуют персональные данные по телефону. Поэтому при малейших подозрениях рекомендуется немедленно звонить в банк по официальному номеру с карты или сайта.