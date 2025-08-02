Стало известно о новых приемах цифровых мошенников

Мошенники интенсивно эксплуатируют тему цифрового рубля и технологию бесконтактных платежей для хищения средств, отмечаются новые схемы обмана граждан. Об этом ТАСС сообщили в отделении по Ростовской области Южного главного управления Банка России.
Так, злоумышленники начали массово рассылать через соцсети и мессенджеры предложения пассивного дохода с использованием цифрового рубля. Преступники создают сайты в корпоративных цветах и с логотипом третьей формы национальной валюты. Такие веб-ресурсы аферисты позиционируют как инвестиционную программу цифрового рубля Банка России. Человека убеждают срочно присоединиться к якобы действующей программе, пока «начальный взнос невысок», аргументируя это будущим значительным увеличением стартовой суммы, указано в сообщении.
По данным регулятора, преступники маскируют свои схемы под инвестиционные проекты с цифровым рублём, хотя подобных программ не существует, а сама валюта пока проходит пилотное тестирование. После сбора персональных данных жертвам звонят лже- «менеджеры», требующие внести депозит на контролируемые мошенниками счета.
Отдельно выделяется новая схема с виртуальными картами. Злоумышленники звонят гражданам и под видом банковских сотрудников сообщают о мнимых «попытках хищения средств». Далее они уговаривают установить вредоносное ПО, создающее цифровой клон карты жертвы.
Мошенники просят жертву запустить установленное приложение, поднести карту к смартфону и ввести банковский СМС-код под предлогом «авторизации в приложении регулятора для спасения средств», уточнили в ведомстве. Это позволяет выводить деньги через NFC-банкоматы с помощью телефона. В регуляторе подчеркнули, что российские банки никогда не запрашивают установку ПО и не требуют персональные данные по телефону. Поэтому при малейших подозрениях рекомендуется немедленно звонить в банк по официальному номеру с карты или сайта.