В Казахстане создают единую цифровую радиосеть для экстренных служб

Цифровая радиосвязь — это не просто технологическое достижение, а основа современной системы спасения, особенно в условиях хаоса, риска и непредсказуемости. Её внедрение и развитие играет ключевую роль в модернизации гражданской защиты и укрепляет готовность страны к реагированию на любые вызовы времени.