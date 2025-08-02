В Казахстане создают единую цифровую радиосеть для экстренных служб

Сегодня безопасность должна идти в ногу с технологическим развитием. Одним из ключевых направлений становится цифровая радиосвязь, передает DKnews.kz.
С начала 2025 года в Казахстане ведется масштабная работа по развитию межведомственной УКВ радиосвязи в рамках государственной системы гражданской защиты. Аналогов данной системы на СНГ на сегодняшний день не существует.
Уже проведены организационно-технические мероприятия по объединению разрозненных транкинговых сетей радиосвязи Министерства по чрезвычайным ситуациям, Министерства внутренних дел и Национальной гвардии. Это стало основой для создания единой платформы связи между службами.
Благодаря интеграции новых базовых станций, города Павлодар и Туркестан стали 12-м и 13-м регионами, подключенными к цифровой радиосети. Это дало импульс для подключения и других регионов страны.
В рамках развития сети планируется внедрение еще 8 транкинговых базовых станций в городах Шымкент, Абай, Петропавловск, Кызылорда и Актау. Кроме того, существующие базовые станции будут переданы из Алматы в Костанай, из Туркестана в Кокшетау. В Актобе уже начаты монтажные работы.
Для увеличения количества пользователей сети и укрепления материально-технической базы радиосвязи осуществляется масштабное техническое переоснащение.
Департаментами города Шымкент, Актюбинской, Абай, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Костанайской, Карагандинской, Кызылординской, Мангистауской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Ұлытау, Акмолинской и Туркестанской областей приобретается 1141 носимых радиостанций, 350 гарнитур с большой кнопкой PTT, 67 мобильных и 24 стационарных радиостанций, 35 спутниковых телефонов, 22 беспилотных летательных аппарата, 11 носимых и 27 стационарных ретрансляторов.
Масштабная цифровизация радиосвязи станет технологическим прорывом, позволяющим создать единую, масштабируемую платформу связи между радиостанциями по всей стране. Это не только повысит качество и надежность связи, но и существенно ускорит координацию в условиях чрезвычайных ситуаций.
Цифровая радиосвязь — это не просто технологическое достижение, а основа современной системы спасения, особенно в условиях хаоса, риска и непредсказуемости. Её внедрение и развитие играет ключевую роль в модернизации гражданской защиты и укрепляет готовность страны к реагированию на любые вызовы времени.