МВД рассказало о способах мошенничества с «Госуслугами»: для чего злоумышленникам аккаунт жертвы

Мошенники могут использовать «Госуслуги» жертвы для оформления заявки на налоговый вычет на собственный счет. Об этом предупреждают в Министерстве внутренних дел РФ, передает РИА Новости.
Кроме того, злоумышленники получают доступ к паспортным данным, СНИЛС, сведениям о недвижимости и кредитной истории. С этим они могут звонить под видом представителей разных структур, чтобы выманивать деньги.
В МВД России обратили внимание, сейчас мошенники чаще всего не звонят первыми. Злоумышленники заставляют жертву инициировать контакт из-за тревожных сообщений о якобы взломе личного кабинета на «Госуслугах».
«Госуслуги никогда не направляют такую информацию в СМС и мессенджерах», — напомнили в ведомстве.
Ранее стало известно, что мошенники начали взламывать личные кабинеты на «Госуслугах», выдавая себя за сотрудников операторов сотовой связи. Они предлагают продлить договор на оказание услуг или сменить тариф через аккаунт на портале «Госуслуг».