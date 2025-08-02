Очередь автомобилей, ожидающих проезда у Крымского моста, выросла

«В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1789 транспортных средств. Время ожидания — около четырёх часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 1195 транспортных средств. Время ожидания — более трёх часов», — говорится в сообщении на 7.00 мск.