Очередь автомобилей, ожидающих проезда у Крымского моста, выросла

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Число автомобилей, ожидающих проезда у Крымского моста с обеих сторон, в субботу к 7 утра возросло до почти 3 тысяч, сообщает оперативный Telegram-канал о ситуации на транспортном переходе.
Ранее на Крымском мосту временно перекрывалось движение.
«В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1789 транспортных средств. Время ожидания — около четырёх часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 1195 транспортных средств. Время ожидания — более трёх часов», — говорится в сообщении на 7.00 мск.
Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые территории или с помощью Керченской паромной переправы.