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Очередь автомобилей, ожидающих проезда у Крымского моста, выросла

Число автомобилей, ожидающих проезда у Крымского моста, выросло до трех тысяч.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Число автомобилей, ожидающих проезда у Крымского моста с обеих сторон, в субботу к 7 утра возросло до почти 3 тысяч, сообщает оперативный Telegram-канал о ситуации на транспортном переходе.

Ранее на Крымском мосту временно перекрывалось движение.

«В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1789 транспортных средств. Время ожидания — около четырёх часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 1195 транспортных средств. Время ожидания — более трёх часов», — говорится в сообщении на 7.00 мск.

Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые территории или с помощью Керченской паромной переправы.