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«Никто кроме нас» — в Новосибирске с размахом празднуют день ВДВ: фоторепортаж

Монумент Славы стал местом встречи для десантников, которые возложили цветы к памятникам погибшим участникам афганской и чеченской военных кампаний.

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Сегодня, в день Воздушно-десантных войск, город Новосибирск окрасился в синие береты и тельняшки. Тысячи десантников, от ветеранов до молодого пополнения, собрались вместе, чтобы отметить свой профессиональный праздник под бессменным девизом «Никто кроме нас». Главным местом притяжения для защитников неба стала Монумент Славы, где царила атмосфера братства, памяти и гордости.

С самого утра Монумент Славы превратился в эпицентр праздничных мероприятий.

Десантники, многие из которых приехали из разных уголков области, сходились к мемориалу, чтобы отдать дань уважения своим боевым товарищам.

МК в Новосибирске публикует яркие кадры.