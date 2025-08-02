«Никто кроме нас» — в Новосибирске с размахом празднуют день ВДВ: фоторепортаж

Сегодня, в день Воздушно-десантных войск, город Новосибирск окрасился в синие береты и тельняшки. Тысячи десантников, от ветеранов до молодого пополнения, собрались вместе, чтобы отметить свой профессиональный праздник под бессменным девизом «Никто кроме нас». Главным местом притяжения для защитников неба стала Монумент Славы, где царила атмосфера братства, памяти и гордости.