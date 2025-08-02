В РПЦ оценили демонтаж «Большой глины № 4» в центре Москвы

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. В центре Москвы может быть найдено место для памятника святому благоверному князю Александру Невскому, заявил РИА Новости зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, комментируя демонтаж скульптуры «Большая глина № 4» на Болотной набережной в Москве вблизи храма Христа Спасителя.
Скульптуру Урса Фишера «Большая глина № 4» заменят другой художественной работой, подготовка к смене объекта уже началась, сообщили ранее в Доме культуры «ГЭС-2», 28 июля специалисты проводили работы по ее демонтажу.
«Не могу говорить о месте, но, я думаю, что для памятника святому благоверному князю Александру Невскому может быть найдено место в Москве», — сказал РИА Новости Кипшидзе, отвечая на вопрос о том, может ли на Болотной набережной быть установлен памятник Александру Невскому, возможность возведения которого на Лубянке широко обсуждалось в обществе.
Скульптура «Большая глина № 4» Урса Фишера, представляющая собой отлитую из алюминия 12-метровую композицию, — копию комка глины, который автор разминал в руках, была установлена у Дома культуры «ГЭС-2» в 2021 году.