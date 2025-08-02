В РПЦ оценили демонтаж «Большой глины № 4» в центре Москвы

«Не могу говорить о месте, но, я думаю, что для памятника святому благоверному князю Александру Невскому может быть найдено место в Москве», — сказал РИА Новости Кипшидзе, отвечая на вопрос о том, может ли на Болотной набережной быть установлен памятник Александру Невскому, возможность возведения которого на Лубянке широко обсуждалось в обществе.