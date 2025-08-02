В Сахалинской области создадут морскую карбоновую ферму в 2025 году

Сахалинская область — первый регион в России, где по поручению президента России Владимира Путина проводится климатический эксперимент по установлению баланса между выбросами и поглощением парниковых газов. Одной из основных его целей является достижение углеродной нейтральности регионом к концу 2025 года, когда объем выбросов в атмосферу будет полностью компенсирован его поглощением. В эксперименте участвуют 35 компаний. В области апробируется и механизм квотирования выбросов. Это стимулирует развитие углеродного рынка — формируется рыночная цена на углерод, а бизнесу предписывается соблюдение установленных квот выбросов парниковых газов, вместе с чем предприятия вовлекаются в климатические проекты. Эксперимент стартовал в 2022 году.