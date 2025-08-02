В Сахалинской области создадут морскую карбоновую ферму в 2025 году

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 августа. /ТАСС/. Морская карбоновая ферма появится до конца года в Сахалинской области. Об этом сообщил на сессии «Международное научное сотрудничество» международного форума «Острова устойчивого развития: климатический аспект» проректор Сахалинского государственного университета Алексей Огнев.
«Мы сейчас создаем морскую карбоновую ферму, которая будет [размещена] на бухте Анива около Корсакова, [она будет] развернута уже в этом году. Сейчас идет подготовка акватории, оформление участков, размещение экспериментального оборудования уже непосредственно на территории будущей карбоновой фермы, где как раз будут выращиваться водоросли и [проводиться мониторинг] поглощения парниковых газов», — сказал Огнев.
Он уточнил, что учеными университета зарегистрирована новая методология по учету секвестирования парниковых газов в морских водноболотных системах. «Данная методология представлена в российском реестре, и ее сейчас можно использовать уже во всероссийском масштабе», — отметил Огнев.
Климатические проекты.
По словам Огнева, на базе Сахалинского государственного университета создан Сахалинский климатический центр. «Его основная задача — это создание, проработка и реализация климатических проектов вместе с нашими индустриальными партнерами. Сейчас в стадии проработки [находится] более четырех проектов, которые направлены на получение углеродных единиц», — рассказал проректор.
В прошлом году в университете создан орган по валидации и верификации, который успешно выполнили четыре контракта на верификацию углеродной отчетности. Сейчас орган работает в сферах энергетики, промышленности, транспорта, сельского и лесного хозяйства.
Совместно с Министерством экологии и устойчивого развития Сахалинской области и при поддержке компании «Мегафон» создана сеть станций, которые проводят мониторинг выбросов углекислого газа и метана.
Сахалинская область — первый регион в России, где по поручению президента России Владимира Путина проводится климатический эксперимент по установлению баланса между выбросами и поглощением парниковых газов. Одной из основных его целей является достижение углеродной нейтральности регионом к концу 2025 года, когда объем выбросов в атмосферу будет полностью компенсирован его поглощением. В эксперименте участвуют 35 компаний. В области апробируется и механизм квотирования выбросов. Это стимулирует развитие углеродного рынка — формируется рыночная цена на углерод, а бизнесу предписывается соблюдение установленных квот выбросов парниковых газов, вместе с чем предприятия вовлекаются в климатические проекты. Эксперимент стартовал в 2022 году.
О форуме.
Международный форум «Острова устойчивого развития: климатический аспект» проходит на Сахалине 1−2 августа в статусе выездной площадки Восточного экономического форума. Оператор — фонд «Росконгресс».
В рамках мероприятия обсуждаются результаты сахалинского климатического эксперимента по достижению нулевого баланса выбросов и поглощений парниковых газов, вопросы развития инновационной экономики, достижения технологического лидерства России, углеродного регулирования, практического применения низкоуглеродных технологий, гармонизации подходов к реализации национальной экологической политики государств ЕАЭС, ШОС и БРИКС плюс и другие. Участие в форуме принимают порядка 1,1 тыс. человек из более чем 10 стран. Это представители федеральных и региональных органов власти, государственных структур, отраслевые специалисты, ученые и представители бизнеса, общественных и молодежных организаций.