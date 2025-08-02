В ряде городов Подмосковья за сутки выпало больше месячной нормы осадков

Больше всего осадков накануне, 1 августа, выпало в Волоколамске — 86 мм при норме августа в 77 мм. Чуть меньше (84 мм) зарегистрировали в Ново-Иерусалиме. В Кашире выпало 64 мм осадков, в Подмосковной — 43 мм, в Немчиновке — 36 мм, во Внуково — 23 мм.