В ряде городов Подмосковья за сутки выпало больше месячной нормы осадков

В некоторых городах Московской области за минувшие сутки выпало больше месячной нормы осадков. В самой столице местами выпало до 35% от месячной нормы, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Больше всего осадков накануне, 1 августа, выпало в Волоколамске — 86 мм при норме августа в 77 мм. Чуть меньше (84 мм) зарегистрировали в Ново-Иерусалиме. В Кашире выпало 64 мм осадков, в Подмосковной — 43 мм, в Немчиновке — 36 мм, во Внуково — 23 мм.
Что касается Москвы, то здесь максимум зафиксировали в Бутово — 28 мм при месячной норме в 78 мм. В районе МГУ выпало 19 мм осадков, в Строгино — 14 мм, на Балчуге — 12 мм, а на ВДНХ — 8 мм.
Синоптики ранее сообщали, что грозовые дожди ненадолго собьют жару в Москве, но лето вскоре вновь возьмет реванш.