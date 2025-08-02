Вице-Президент США Вэнс заявил, что хочет понять, существуют ли инопланетяне

Джеймс Вэнс, вице-Президент Соединенных Штатов, заявил, что крайне заинтересован неопознанными летающими объектами. Его слова приводит информпортал NewsNation.
«…Я одержим всей этой темой НЛО. Что вообще происходит? Что это были за видео? Что на самом деле происходит? Я еще не докопался до сути…», — процитировали Джеймса Вэнса в NewsNation.
Вице-Президент добавил, что ему не хватает времени изучать материалы, связанные с неопознаннми воздушными явлениями. По его словам, он собирается вновь заниматься темой пришельцев в течение августа, когда у американских госслужащих начинаются «каникулы».
Стоит отметить, что истории о полумифических НЛО продолжают будоражить умы писателей-фантастов, ученых и конспирологов по всему миру. Ранее обозреватель «МК» в своем авторском материале попытался разобраться, почему в последнее время в США вернулся интерес к «Розуэлльскому инциденту», и какие новые «доказательства» существования инопланетян сейчас приводят уфологи.