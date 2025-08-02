14 км пробки и 4 часа ожидания: что известно о перекрытии Крымского моста. Видео

К шести часам утра со стороны Таманского полуострова в очереди на досмотр скопилось около 1.5 тысячи автомобилей, время ожидания составляло примерно четыре часа. Через час, к семи утра, количество ожидающих машин с этой стороны увеличилось до 1789. Со стороны Керчи ситуация была немногим лучше — 1100 машин в шестом часу и 1195 к семи утра с ожиданием более трех часов. Общее количество транспортных средств в очередях с двух сторон моста оценивалось в 2,6−3 тысячи единиц.