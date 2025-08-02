В розыск по делу о теракте в «Крокусе» объявлены два уроженца Ингушетии

Уроженцы Ингушетии Хаваж-Багаудин Алиев* и Батыр Кулаев* объявлены в розыск за помощь в снабжении оружием исполнителей теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», передает ТАСС со ссылкой на материалы дела.
Отмечается, что Алиев и Кулаев являются уроженцами Назрани. По данным следствия, вместе с арестованными Джабраилом Аушевым* и Хусейном Медовым* они снабдили исполнителей теракта оружием через тайники.
Ранее сообщалось, что из всех фигурантов уголовного дела о теракте в «Крокусе» только Аушев добровольно обратился в правоохранительные органы с явкой с повинной.
Также появилась информация о том, что обвиняемый в организации теракта Шамсидин Фаридуни* за несколько месяцев до нападения получил почти 2 млн рублей.
Между тем установлены личности двух организаторов террористических ячеек, причастных к теракту.
Теракт был совершен 22 марта 2024 года, его жертвами стали 149 человек. Было заведено уголовное дело в отношении 19 фигурантов.
*Внесены в реестр террористов и экстремистов в России.