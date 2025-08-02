В Красноярском крае в реке Агеевка утонула женщина

Это уже 51 случай гибели на воде в регионе с начала лета, среди погибших — восемь детей. Предыдущая трагедия произошла 31 июля: в Назаровском районе утонул 15-летний подросток. Он купался с друзьями в реке Чулым в деревне Верхняя Чулымка. Как установили следователи, юноша не умел плавать, а сильное течение усугубило ситуацию. Сейчас Следственный комитет по Красноярскому краю и Хакасии проводит проверку по этому происшествию.