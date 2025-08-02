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Топ-5 главных новостей в Молдове 2 августа 2025: Почему в Молдове еще больше подорожает жилье; на Центральном рынке Кишинева никогда еще фрукты и овощи не стоили в разгар сезона так дорого; у мужчины на въезде

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро субботы, 2 августа 2025.

Источник: Комсомольская правда

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро субботы, 2 августа 2025:

1. В Кишиневе еще больше подорожает жилье: Поправки к программе «Prima Casă Plus» взвинтят цены на недвижимость до заоблачных высот.

2. На дворе — август, а цены на Центральном рынке Кишинева — зимние: Никогда еще виноград, персики и абрикосы не стоили так дорого — рассказываем, что почем.

3. Мужчина, задержанный на въезде в Молдову с чемоданом с 550 тысячами евро, получил тюремный срок: Все деньги конфискованы в пользу государства.

4. Шок дня: В Кишиневе таксист под воздействием наркотиков пытался изнасиловать женщину прямо во дворе.

5. Молдову накрыла жара: В первые дни августа синоптики обещают температуру воздуха за +33 градуса.

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