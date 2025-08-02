В Астане из-за ливневой канализации частично перекрыли одну из улиц

По информации столичного Управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, для движения транспорта закрыт участок на подходе к улице Ш. Косшыгулулы.
«Работы продлятся до 23:00 часов 2 августа, поэтому движение на данном участке будет частично перекрыто», — говорится в сообщении.
Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств, будут установлены временные дорожные знаки и указатели.