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В Астане из-за ливневой канализации частично перекрыли одну из улиц

Жителей и гостей Астаны предупредили о частном перекрытии улицы Е. Серкебаева, где проводят работы по врезке сетей ливневой канализации, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По информации столичного Управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, для движения транспорта закрыт участок на подходе к улице Ш. Косшыгулулы.

«Работы продлятся до 23:00 часов 2 августа, поэтому движение на данном участке будет частично перекрыто», — говорится в сообщении.

Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств, будут установлены временные дорожные знаки и указатели.