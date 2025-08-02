Найдены пропавшие после землетрясения на Камчатке главы пивоварни: что известно об их состоянии

Напомним, делегация «Афанасия» отправилась на Камчатку 28 июля. Целью визита стало заключение договоров о поставке сырья. Вместе с топ-менеджером отправился и его сын Денис, который также принимает участие во внутренних проектах холдинга. Они пропали после сильного землетрясения и цунами.