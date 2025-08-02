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Найдены пропавшие после землетрясения на Камчатке главы пивоварни: что известно об их состоянии

Пропавшие на Камчатке сотрудники пивоварни «Афанасий» найдены живыми.

Источник: Комсомольская правда

Глава пивоварни «Афанасий» Максим Ларин, его сын Денис, а также руководитель продуктового направления предприятия Вадим Дешёвкин, пропавшие после сильного землетрясения на Камчатке, найдены живыми и здоровыми. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Как уточняется, трое пропавших не могли выйти на связь из-за отсутствия мобильной связи и интернета.

Напомним, делегация «Афанасия» отправилась на Камчатку 28 июля. Целью визита стало заключение договоров о поставке сырья. Вместе с топ-менеджером отправился и его сын Денис, который также принимает участие во внутренних проектах холдинга. Они пропали после сильного землетрясения и цунами.

Как сообщалось, мощное землетрясение обрушилось на Камчатку и Курильские острова 30 июля. Подземные толчки магнитудой 8,5 баллов вызвали цунами, которое буквально смыло порт и завод, а людей пришлось эвакуировать. Позже было множество автошоков.