Найдены пропавшие после землетрясения на Камчатке главы пивоварни: что известно об их состоянии

Глава пивоварни «Афанасий» Максим Ларин, его сын Денис, а также руководитель продуктового направления предприятия Вадим Дешёвкин, пропавшие после сильного землетрясения на Камчатке, найдены живыми и здоровыми. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Как уточняется, трое пропавших не могли выйти на связь из-за отсутствия мобильной связи и интернета.
Напомним, делегация «Афанасия» отправилась на Камчатку 28 июля. Целью визита стало заключение договоров о поставке сырья. Вместе с топ-менеджером отправился и его сын Денис, который также принимает участие во внутренних проектах холдинга. Они пропали после сильного землетрясения и цунами.
Как сообщалось, мощное землетрясение обрушилось на Камчатку и Курильские острова 30 июля. Подземные толчки магнитудой 8,5 баллов вызвали цунами, которое буквально смыло порт и завод, а людей пришлось эвакуировать. Позже было множество автошоков.