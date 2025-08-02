Угроза с неба: чем отличается режим беспилотной, воздушной и авиационной опасности

В последние месяцы участились атаки украинских беспилотников по российским территориям. В связи с этим регионы периодически объявляют о различных режимах опасности. Основные из них — это «Беспилотная опасность» и «Воздушная опасность». Помимо этого существуют такие виды опасности, как «Авиационная» и «Ракетная». Также актуален и план «Ковер», который часто объявляют российские аэропорты. Чем эти режимы отличаются друг от друга, и как себя вести в той или иной ситуации — в материале URA.RU.