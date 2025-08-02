В Польше, возможно, найдены следы Янтарной комнаты

Янтарную комнату (панели, украшения и панно) изготовили немецкие мастера в XVIII веке преимущественно из янтаря для прусского короля Фридриха I. Позднее её преподнесли Петру I, и комната стала главным сокровищем императорской резиденции в Царском Селе. В период Второй мировой в 1941 году немцы вывезли её в Королевский замок Кёнигсберга (ныне — Калининград). Незадолго до штурма города весной 1945 года комната пропала без следа. В 1967 году для поиска шедевра сформировали государственную комиссию, но в 1984-м её расформировали из-за отсутствия результатов.