В Минздраве Башкирии представили маршруты «поездов здоровья» на август

Накануне в Минздраве Башкирии опубликовали маршрут «поездов здоровья», которые посетят сельские районы республики с 4 по 10 августа 2025 года. Специалисты узкого профиля с необходимым для массовых медосмотров оборудованием посетят 24 села.
По данным Минздрава Башкирии, «поезд здоровья» в Зилаирском районе республики посетит села 4 августа Ивано-Кувалат, 5 августа — село Кананикольское, 6 августа — деревня Кызлар-Бирган, 7−8 августа село Матраево.
В Кигинском районе Башкирии специалисты «поездов здоровья» проведут обследования местных жителей 4 августа села Верхние Киги, 5−6 августа — село Еланино, 7−8 августа — село Арсланово.
В Бижбулякском районе республики 4 августа село Кош-Елга, 5 августа — село Седякбаш, 6−7 августа — село Малый Седяк, 8 августа — село Азнаево.
В Мелеузовском районе 4 августа «поезд здоровья» прибудет в деревню Аптраково, 5 августа — деревня Антоновка, 6 августа — село Богородское, 7 августа — деревня Саитовский.
В Аскинском районе Башкирии «поезд здоровья» с 4 по 8 августа посетит деревни Усть-Табаска, Султанбеково, село Кашкино, деревню Чишма-Уракаево, село Старые Казанчи.
В Куюргазинском районе Башкирии «поезд здоровья» посетит 8 августа деревню Аскарово. В Чекмагушевском 4 августа село Ахметово, 5−6 августа Калмашбашево, 7−8 августа — село Сырышбашево.
В Минздраве Башкирии напоминают, что для приема у специалиста нужно взять с собой полис ОМС.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.