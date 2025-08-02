Как побороть страх перелетов? Отвечает психиатр

Специалист отметила, что аэрофобия чаще всего проявляется у людей в возрасте от 25 до 40 лет, при этом женщины страдают от этого расстройства значительно чаще мужчин. Она также указала на то, что аэрофобия может сопровождаться навязчивым поиском информации о авиакатастрофах и другими фобиями, такими как страх смерти, высоты или замкнутых пространств.