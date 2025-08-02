Как побороть страх перелетов? Отвечает психиатр

Об этом рассказали в издании NEWS.ru.
Психиатр Татьяна Сычова поделилась методами, которые могут помочь людям справиться с боязнью перелетов. Она отметила, что чтение книг и прослушивание музыки во время полета являются эффективными способами борьбы с аэрофобией. По словам специалиста, важным шагом в преодолении страха является понимание его корней — будь то боязнь высоты, замкнутого пространства или отсутствие контроля над ситуацией.
Сычова подчеркнула, что подготовка к полету играет ключевую роль в борьбе с аэрофобией. Рекомендуется заранее составить план, собрать вещи и выбрать комфортную одежду. Также стоит позаботиться о развлечениях, взяв с собой книги или музыку. Психиатр добавила, что важно разобраться в причинах своих эмоций и понять, что именно вызывает страх — будь то боязнь высоты, клаустрофобия или чувство потери контроля.
Специалист отметила, что аэрофобия чаще всего проявляется у людей в возрасте от 25 до 40 лет, при этом женщины страдают от этого расстройства значительно чаще мужчин. Она также указала на то, что аэрофобия может сопровождаться навязчивым поиском информации о авиакатастрофах и другими фобиями, такими как страх смерти, высоты или замкнутых пространств.