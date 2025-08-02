Названа умопомрачительная стоимость необычной секретной суперяхты Билла Гейтса

Секретная суперяхта Билла Гейтса выставлена на продажу: «экологичное» судно стоимостью 645 миллионов долларов оснащено баскетбольной площадкой, пляжным клубом и частной больницей и работает на водороде. Роскошное судно назвали «самой необычной яхтой, когда-либо построенной».
Судно длиной 118,8 м, которое, по слухам, принадлежит миллиардеру Биллу Гейтсу, может похвастаться баскетбольной площадкой, пейзажным бассейном в стиле пляжного клуба, 15 каютами, посадочной площадкой для вертолетов и даже частной больницей, пишет Daily Mail.
На судне, получившем название Breakthrough (то есть «Прорыв»), также есть несколько библиотек, кинотеатр, несколько гидромассажных ванн, и его называют первой суперяхтой на водородном топливе.
Яхта класса «люкс» впервые поступит в продажу на выставке яхт в Монако в сентябре. Но за ее экстравагантность придется заплатить солидную цену в 645 миллионов долларов.
Судно, на проектирование и постройку которого ушло пять лет, станет самой большой яхтой, участвующей в выставке. Оно вмещает 30 гостей в 15 каютах, за которыми будут присматривать до 43 членов экипажа. Однако размещение владельца на борту распространяется на «полностью приватный» четырехэтажный таунхаус, расположенный внутри яхты.
Яхтенный дилер Эдмистон, который, по всей видимости, выступает посредником при продаже судна, заявил, что палуба владельца была «спроектирована для семейного использования» и по сути представляет собой апартаменты с двумя спальнями, двумя ванными комнатами и гардеробными, тренажерным залом, кладовой, двумя кабинетами, каждый с камином и гостиной.
В сообщении добавляется, что частные жилые помещения «включают в себя как просторную лестницу, уставленную книжными полками и витринными уголками, так и лифт для владельца».
«На каждом уровне палубы есть уютные уголки для уединенного отдыха, такие как кофейный уголок и игровая ниша на мостике, библиотека на главной палубе и отдельная столовая с морской террасой и смежной каютой на нижней палубе, — отмечает дилер. — По сути, это создает уединенный четырехуровневый таунхаус на берегу моря внутри гораздо более крупной яхты».
В общей сложности пять палуб над ватерлинией и две ниже, а высота палубы владельца составляет 37 метров над водой. Также есть 14 балконов, которые «незаметны в закрытом состоянии, но выдвигаются нажатием кнопки, унося с собой боковые перила или стенки».
На веб-сайте говорится: «При полном раскрытии их полы поднимаются и становятся идеально ровными с внутренним пространством».
Сочетание текстурированных тканей, кожи, мрамора, ротанга и известкового дуба создает в интерьере «роскошную прибрежную атмосферу».
Главный исполнительный директор Джейми Эдмистон сказал, что яхта «изменит все», поскольку будет работать исключительно на жидком водороде и системе топливных элементов нового поколения. Водородные топливные элементы использовались как для питания ракет, так и автомобилей, но до сих пор ничего подобного не существовало в морском секторе, утверждает Daily Mail.
Сжатый жидкий водород хранится под палубой при температуре −253°C, а тепло, выделяющееся во время обработки, затем используется для обогрева бассейна и парной, а также полотенцесушителей и полов в гостевых спальнях.
Для более длительных путешествий или когда чистый водород недоступен, электроэнергия, питающая судно, вырабатывается из биотоплива второго поколения, которое «сокращает вредные выбросы на 90 процентов».
Ранее в этом году стало известно, что основатель Microsoft Билл Гейтс никогда не ступал на борт многомиллионной суперяхты, пишет Daily Mail.
Несмотря на гламурную и высокотехнологичную природу этого судна, Гейтс ни разу не пользовался его удобствами и даже не поднимался на борт, сообщает Luxury Launchers.
Хотя Гейтс никогда официально не подтверждал свою связь с проектом Breakthrough, также известным как Project 821, многие понимали и сообщали, что именно он стоял за этим проектом.
Ранее сообщалось, что канадский миллиардер Патрик Довиджи, генеральный директор экологической компании Green For Life, якобы намерен приобрести яхту.