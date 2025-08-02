Названа умопомрачительная стоимость необычной секретной суперяхты Билла Гейтса

В общей сложности пять палуб над ватерлинией и две ниже, а высота палубы владельца составляет 37 метров над водой. Также есть 14 балконов, которые «незаметны в закрытом состоянии, но выдвигаются нажатием кнопки, унося с собой боковые перила или стенки».