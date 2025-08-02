Мощное землетрясение у берегов России связали с будущим апокалипсисом «Огненного кольца»

По данным Геологической службы США (USGS), землетрясение произошло примерно в 84 милях к востоку-юго-востоку от Камчатки, — и оно стало шестым по силе землетрясением за всю историю наблюдений. Также, подчеркивает Daily Mail, считается, что это было самое сильное землетрясение на всей планете за последние 14 лет, когда землетрясение магнитудой 9,1 произошло на северо-востоке Японии и унесло жизни 19 747 человек, погибших или пропавших без вести.