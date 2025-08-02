Мощное землетрясение у берегов России связали с будущим апокалипсисом «Огненного кольца»

Мегаземлетрясение у берегов России не просто потрясло весь Азиатско-Тихоокеанский регион, оно, вероятно, может спровоцировать апокалиптические извержения вулканов по всему тихоокеанскому «Огненному кольцу».
Огненное кольцо — это цепь вулканов и зон землетрясений протяженностью 25 000 миль, протянувшаяся вокруг Тихого океана, где находится около 75 процентов действующих вулканов в мире и часто происходят землетрясения, пишет Daily Mail.
Эксперты предупредили, что землетрясение магнитудой 8,8 высвободило достаточно энергии, чтобы нарушить работу подземных систем повышения давления вдали от эпицентра, что потенциально может дестабилизировать магматические очаги под действующими вулканами вдоль дуги.
Ученый-геолог из Калифорнийского университета в Беркли Майкл Манга рассказал Daily Mail: «Вулканы в вулканических дугах, включая Чили, каскады в США, Японию, Индонезию и Камчатку, склонны к извержениям после землетрясений».
Специалист отметил, что не все вулканы будут затронуты, но те, что находятся в самой западной части дуги, скорее всего, отреагируют. Это подвергает повышенному риску более 100 вулканов в России, Японии, на Филиппинах и в Индонезии.
«Вулканы на Камчатке, скорее всего, отреагируют. Ключевское извержение произошло сразу после землетрясения», — отмечает Манга.
По данным Геологической службы США (USGS), землетрясение произошло примерно в 84 милях к востоку-юго-востоку от Камчатки, — и оно стало шестым по силе землетрясением за всю историю наблюдений. Также, подчеркивает Daily Mail, считается, что это было самое сильное землетрясение на всей планете за последние 14 лет, когда землетрясение магнитудой 9,1 произошло на северо-востоке Японии и унесло жизни 19 747 человек, погибших или пропавших без вести.
В то время как миллионы людей оставались под угрозой цунами, эксперты также наблюдают за вулканами за пределами эпицентра.
Хотя общая угроза остается низкой, по словам Манги, землетрясение повысило вероятность извержения на пять-12 процентов, то есть риск извержения вулкана с годовым риском в один процент сейчас составляет около 1,1 процента.
По прогнозам, повышенная угроза сохранится от двух месяцев до двух лет, поскольку из-за воздействия землетрясения на подземное давление и движение магмы может потребоваться время, чтобы вызвать извержение.
Крупные землетрясения, подобные произошедшему у побережья России, могут воздействовать на вулканы несколькими способами, даже на больших расстояниях, продолжает Daily Mail. Когда тектонические плиты внезапно сдвигаются, они высвобождают огромную энергию, которая распространяется по земной коре в виде сейсмических волн. Эти волны могут увеличивать напряжение или давление внутри магматических очагов или вдоль существующих трещин в земной коре. В некоторых случаях это дополнительное напряжение может ослабить породу, окружающую резервуар с магмой, или открыть новые пути для подъема магмы.
Кроме того, сотрясение может разрушить пузырьки газа внутри магмы, сделав ее более подвижной и нестабильной, что благоприятствует извержению. Вулканы, которые уже активны или «заряжены», с магмой, находящейся близко к поверхности, наиболее уязвимы для такого рода срабатываний.
Именно это, по предположению Манги, привело к извержению вулкана Ключевской на Камчатке: «Возможно, он уже был активен, поскольку температурные аномалии были зафиксированы спутниками в конце мая, так что, возможно, он просто стал более активным».
Ученые ожидали извержения, поскольку кратер вулкана заполнялся лавой в течение нескольких недель, сопровождаясь периодическими выбросами пепла.
По данным Земной обсерватории НАСА, Камчатка, которую часто называют «Страной огня и льда», является одним из самых вулканически активных регионов на Земле, где находится около 300 вулканов, 29 из которых остаются активными.
Географически Огненное кольцо Тихого океана простирается от России и Японии на западе до западного побережья США и вплоть до Антарктиды, где оно включает в себя гору Эребус, самый южный действующий вулкан на Земле. В этом регионе также есть глубокие океанские впадины, образованные зонами тектонической субдукции. Из-за этой обширной взаимосвязанной системы крупное извержение или землетрясение в одной из частей Огненного кольца может вызвать тревогу и беспокойство по всему миру.
Манга сказал, что вулканы США вдоль дуги не отреагируют на сильное землетрясение. Однако есть несколько мест, которые в этом году проявили повышенную активность, в том числе вулкан Большой Ситкин на Аляске, который в настоящее время находится под «наблюдением». Гавайский вулкан Килауэа также находится под «наблюдением» из-за его недавнего извержения.